Schwacher Handel in Zürich: SLI am Freitagmittag leichter

Um 12:10 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,53 Prozent tiefer bei 2 098,75 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2 094,40 Zählern und damit 0,731 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 109,83 Punkte).

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 092,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 100,85 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,316 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 08.04.2026, einen Stand von 2 096,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 2 154,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der SLI einen Stand von 1 967,84 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2,43 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 0,95 Prozent auf 82,60 CHF), VAT (+ 0,83 Prozent auf 609,00 CHF), Alcon (+ 0,79 Prozent auf 50,72 CHF), Julius Bär (+ 0,70 Prozent auf 66,28 CHF) und UBS (+ 0,37 Prozent auf 35,07 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-3,98 Prozent auf 169,95 CHF), Swiss Life (-2,39 Prozent auf 882,00 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 474,60 CHF), SGS SA (-1,76 Prozent auf 84,98 CHF) und Sonova (-1,60 Prozent auf 178,40 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 900 630 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 279,809 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at