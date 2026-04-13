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SLI-Kursentwicklung 13.04.2026 12:27:01

Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt am Montagmittag zurück

Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt am Montagmittag zurück

Der SLI fällt am Montag.

Um 12:10 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,95 Prozent auf 2 093,02 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0,877 Prozent tiefer bei 2 094,47 Punkten, nach 2 113,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 100,15 Punkte, das Tagestief hingegen 2 092,29 Zähler.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 032,65 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 2 160,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 813,97 Punkten auf.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,69 Prozent ein. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 620,00 CHF), Schindler (+ 0,07 Prozent auf 271,40 CHF), Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 546,40 CHF), Partners Group (-0,19 Prozent auf 858,00 CHF) und UBS (-0,24 Prozent auf 32,64 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-4,62 Prozent auf 59,40 CHF), Sandoz (-2,49 Prozent auf 64,96 CHF), Logitech (-2,37 Prozent auf 70,94 CHF), Kühne + Nagel International (-2,24 Prozent auf 177,05 CHF) und Richemont (-2,05 Prozent auf 150,20 CHF) unter Druck.

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 855 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,54 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Julius Bär 67,34 0,36% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,25 0,38% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 11 200,00 0,90% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 83,04 0,44% Logitech S.A.
Partners Group AG 993,20 0,36% Partners Group AG
Richemont 166,80 0,36% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 344,56 0,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 74,18 0,22% Sandoz
Schindler AG (PS) 296,60 0,41% Schindler AG (PS)
Swiss Re AG 141,60 0,32% Swiss Re AG
UBS 36,68 0,19% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 608,00 0,30% Zurich Insurance AG (Zürich)

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SLI 2 131,37 0,00%

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