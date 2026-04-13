Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI-Kursentwicklung
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13.04.2026 12:27:01
Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt am Montagmittag zurück
Um 12:10 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,95 Prozent auf 2 093,02 Punkte nach. In den Handel ging der SLI 0,877 Prozent tiefer bei 2 094,47 Punkten, nach 2 113,00 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 100,15 Punkte, das Tagestief hingegen 2 092,29 Zähler.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 13.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 032,65 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, bei 2 160,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, wies der SLI einen Wert von 1 813,97 Punkten auf.
Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,69 Prozent ein. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Lindt (+ 0,09 Prozent auf 10 620,00 CHF), Schindler (+ 0,07 Prozent auf 271,40 CHF), Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 546,40 CHF), Partners Group (-0,19 Prozent auf 858,00 CHF) und UBS (-0,24 Prozent auf 32,64 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Julius Bär (-4,62 Prozent auf 59,40 CHF), Sandoz (-2,49 Prozent auf 64,96 CHF), Logitech (-2,37 Prozent auf 70,94 CHF), Kühne + Nagel International (-2,24 Prozent auf 177,05 CHF) und Richemont (-2,05 Prozent auf 150,20 CHF) unter Druck.
Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 855 462 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,779 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,54 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|49,73
|-0,06%
|Julius Bär
|67,34
|0,36%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,25
|0,38%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|11 200,00
|0,90%
|Logitech S.A.
|83,04
|0,44%
|Partners Group AG
|993,20
|0,36%
|Richemont
|166,80
|0,36%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|344,56
|0,46%
|Sandoz
|74,18
|0,22%
|Schindler AG (PS)
|296,60
|0,41%
|Swiss Re AG
|141,60
|0,32%
|UBS
|36,68
|0,19%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|608,00
|0,30%
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