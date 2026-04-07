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Index-Performance im Fokus 07.04.2026 09:28:55

Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start

Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start

Der SLI kann seine Vortagesgewinne am Dienstag nicht halten.

Am Dienstag verliert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent auf 2 064,90 Punkte. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,134 Prozent fester bei 2 070,26 Punkten, nach 2 067,49 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 070,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 063,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 2 078,08 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 2 162,53 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, stand der SLI noch bei 1 770,24 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,00 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Lindt (+ 0,99 Prozent auf 11 230,00 CHF), Schindler (+ 0,92 Prozent auf 263,40 CHF), Logitech (+ 0,90 Prozent auf 73,98 CHF), Swisscom (+ 0,67 Prozent auf 676,00 CHF) und Nestlé (+ 0,56 Prozent auf 78,81 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Galderma (-1,34 Prozent auf 154,40 CHF), SGS SA (-1,33 Prozent auf 82,96 CHF), Alcon (-1,06 Prozent auf 59,68 CHF), Amrize (-1,01 Prozent auf 43,20 CHF) und VAT (-0,98 Prozent auf 484,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 221 633 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,262 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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