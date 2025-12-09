Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start zurück

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagmorgen.

Am Dienstag notiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,13 Prozent schwächer bei 2 099,47 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,134 Prozent tiefer bei 2 099,42 Punkten in den Handel, nach 2 102,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 098,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 100,93 Punkten.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, betrug der SLI-Kurs 2 005,87 Punkte. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, wies der SLI einen Wert von 2 018,93 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 1 945,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9,26 Prozent aufwärts. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 1,06 Prozent auf 96,92 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 581,20 CHF), Adecco SA (+ 0,75 Prozent auf 21,52 CHF), VAT (+ 0,74 Prozent auf 397,00 CHF) und Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 960,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Sonova (-1,12 Prozent auf 198,05 CHF), Alcon (-0,93 Prozent auf 63,64 CHF), Straumann (-0,92 Prozent auf 90,60 CHF) und Richemont (-0,81 Prozent auf 170,55 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Swiss Re-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 176 649 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 263,827 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,87 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at