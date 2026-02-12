Kühne + Nagel International Aktie
Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach
Am Donnerstag stand der SLI via SIX schlussendlich 0,42 Prozent im Minus bei 2 143,62 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,520 Prozent auf 2 163,92 Punkte an der Kurstafel, nach 2 152,72 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 167,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 143,62 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,677 Prozent nach unten. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 12.01.2026, den Wert von 2 175,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 085,94 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 12.02.2025, einen Wert von 2 088,83 Punkten auf.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0,342 Prozent. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ams-OSRAM (+ 7,41 Prozent auf 8,78 CHF), Sandoz (+ 4,91 Prozent auf 65,80 CHF), Swisscom (+ 1,93 Prozent auf 686,50 CHF), Schindler (+ 1,71 Prozent auf 285,20 CHF) und Nestlé (+ 1,39 Prozent auf 79,34 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Kühne + Nagel International (-12,98 Prozent auf 164,30 CHF), Holcim (-8,49 Prozent auf 70,32 CHF), Logitech (-7,18 Prozent auf 66,68 CHF), Adecco SA (-4,23 Prozent auf 21,28 CHF) und Temenos (-3,02 Prozent auf 64,30 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 141 506 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 305,158 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 9,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
