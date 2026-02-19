Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|SLI aktuell
|
19.02.2026 17:58:55
Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach
Am Donnerstag stand der SLI via SIX schlussendlich 0,26 Prozent im Minus bei 2 186,94 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,242 Prozent auf 2 197,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 192,55 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 202,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 183,27 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,37 Prozent nach oben. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.01.2026, den Wert von 2 147,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 020,31 Punkten. Der SLI wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Wert von 2 098,06 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,67 Prozent zu. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 202,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Lindt (+ 2,65 Prozent auf 12 780,00 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 538,20 CHF) und Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 67,22 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF), ams-OSRAM (-2,47 Prozent auf 8,51 CHF), Straumann (-2,33 Prozent auf 94,88 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF) und Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 558,80 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 6 925 877 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 322,298 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Unter den SLI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
