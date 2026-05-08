Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt zum Start des Freitagshandels nach

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,54 Prozent auf 2 098,42 Punkte zurück. Zuvor eröffnete der Index bei 2 094,40 Zählern und damit 0,731 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 109,83 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 098,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 094,40 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,332 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wies der SLI einen Stand von 2 096,51 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der SLI mit 2 154,32 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, lag der SLI noch bei 1 967,84 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,44 Prozent nach unten. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Logitech (+ 0,81 Prozent auf 82,48 CHF), Lonza (+ 0,64 Prozent auf 489,30 CHF), VAT (+ 0,36 Prozent auf 606,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,07 Prozent auf 81,28 CHF) und Straumann (+ 0,05 Prozent auf 85,82 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Kühne + Nagel International (-3,73 Prozent auf 170,40 CHF), Swiss Life (-2,72 Prozent auf 879,00 CHF), Swiss Re (-1,37 Prozent auf 122,60 CHF), Swisscom (-1,35 Prozent auf 660,00 CHF) und SGS SA (-1,04 Prozent auf 85,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 240 837 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 279,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,86 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,87 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at