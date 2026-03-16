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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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SLI-Marktbericht 16.03.2026 12:27:00

Schwacher Handel in Zürich: SLI mit Abgaben

Schwacher Handel in Zürich: SLI mit Abgaben

Der SLI zeigt sich aktuell wenig verändert.

Um 12:09 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 2 029,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,080 Prozent auf 2 031,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 032,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 017,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 034,53 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.02.2026, stand der SLI noch bei 2 162,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der SLI noch bei 2 112,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der SLI 2 090,54 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 5,63 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 014,47 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,71 Prozent auf 62,88 CHF), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 544,40 CHF), Amrize (+ 1,03 Prozent auf 43,97 CHF), Givaudan (+ 0,97 Prozent auf 2 823,00 CHF) und Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sonova (-2,76 Prozent auf 188,75 CHF), Straumann (-1,45 Prozent auf 80,22 CHF), Richemont (-1,38 Prozent auf 136,20 CHF), SGS SA (-1,29 Prozent auf 88,56 CHF) und Partners Group (-0,99 Prozent auf 803,60 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 245 182 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 282,095 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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