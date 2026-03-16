Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SLI-Marktbericht
|
16.03.2026 12:27:00
Schwacher Handel in Zürich: SLI mit Abgaben
Um 12:09 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,14 Prozent auf 2 029,89 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,080 Prozent auf 2 031,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 032,65 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 017,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 034,53 Punkten erreichte.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 16.02.2026, stand der SLI noch bei 2 162,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, stand der SLI noch bei 2 112,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wies der SLI 2 090,54 Punkte auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 5,63 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 014,47 Zählern registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,71 Prozent auf 62,88 CHF), Zurich Insurance (+ 1,15 Prozent auf 544,40 CHF), Amrize (+ 1,03 Prozent auf 43,97 CHF), Givaudan (+ 0,97 Prozent auf 2 823,00 CHF) und Swisscom (+ 0,91 Prozent auf 724,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Sonova (-2,76 Prozent auf 188,75 CHF), Straumann (-1,45 Prozent auf 80,22 CHF), Richemont (-1,38 Prozent auf 136,20 CHF), SGS SA (-1,29 Prozent auf 88,56 CHF) und Partners Group (-0,99 Prozent auf 803,60 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 245 182 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 282,095 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,08 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,05 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SGS SA
|
12:27
|Schwacher Handel in Zürich: SLI mit Abgaben (finanzen.at)
|
10:04
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.03.26
|SLI aktuell: SLI zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Start (finanzen.at)
|
10.03.26
|SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09.03.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SGS SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
04.03.26
|Freundlicher Handel: SLI am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)