VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Marktbericht
|
23.09.2026 12:27:17
Schwacher Handel in Zürich: SLI mittags leichter
Am Mittwoch geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 2 251,97 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 2 260,71 Zählern und damit 0,311 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 253,70 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 250,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 263,35 Zählern.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,899 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SLI bei 2 310,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 231,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der SLI mit 1 990,67 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,73 Prozent auf 671,00 CHF), Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 77,66 CHF), Sonova (+ 0,58 Prozent auf 241,00 CHF), Logitech (+ 0,58 Prozent auf 86,46 CHF) und Richemont (+ 0,50 Prozent auf 170,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Helvetia Baloise (-1,91 Prozent auf 215,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,25 Prozent auf 228,30 CHF), Sika (-0,93 Prozent auf 187,15 CHF), Swisscom (-0,92 Prozent auf 645,00 CHF) und Swiss Life (-0,92 Prozent auf 907,60 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 387 964 Aktien gehandelt. Mit 309,129 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,34 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|33,42
|-1,10%
|Helvetia Baloise Holding AG
|228,40
|-2,14%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|245,10
|0,00%
|Logitech S.A.
|93,04
|1,39%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,86
|-0,13%
|Partners Group AG
|659,00
|-0,12%
|Richemont
|181,40
|0,61%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|387,40
|0,19%
|Sika AG
|197,00
|-1,84%
|Sonova AG
|256,40
|0,79%
|Swiss Life AG (N)
|962,80
|-1,17%
|Swiss Re AG
|148,00
|0,85%
|Swisscom AG
|694,50
|0,43%
|UBS
|42,27
|-2,13%
|VAT
|706,20
|1,12%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 246,68
|-0,31%
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