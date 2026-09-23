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Marktbericht 23.09.2026 12:27:17

Schwacher Handel in Zürich: SLI mittags leichter

Schwacher Handel in Zürich: SLI mittags leichter

Beim SLI stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Mittwoch geht es im SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,08 Prozent auf 2 251,97 Punkte abwärts. Zuvor eröffnete der Index bei 2 260,71 Zählern und damit 0,311 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (2 253,70 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 250,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 263,35 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,899 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, lag der SLI bei 2 310,30 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der SLI einen Wert von 2 231,24 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der SLI mit 1 990,67 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,73 Prozent auf 671,00 CHF), Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 77,66 CHF), Sonova (+ 0,58 Prozent auf 241,00 CHF), Logitech (+ 0,58 Prozent auf 86,46 CHF) und Richemont (+ 0,50 Prozent auf 170,60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Helvetia Baloise (-1,91 Prozent auf 215,40 CHF), Kühne + Nagel International (-1,25 Prozent auf 228,30 CHF), Sika (-0,93 Prozent auf 187,15 CHF), Swisscom (-0,92 Prozent auf 645,00 CHF) und Swiss Life (-0,92 Prozent auf 907,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 387 964 Aktien gehandelt. Mit 309,129 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,34 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 33,42 -1,10% Amrize
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Partners Group AG 659,00 -0,12% Partners Group AG
Richemont 181,40 0,61% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 387,40 0,19% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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