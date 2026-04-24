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WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922

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SLI-Performance 24.04.2026 15:59:03

Schwacher Handel in Zürich: SLI nachmittags leichter

Schwacher Handel in Zürich: SLI nachmittags leichter

Der SLI notiert aktuell im Minus.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,67 Prozent schwächer bei 2 104,98 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,388 Prozent auf 2 110,99 Punkte an der Kurstafel, nach 2 119,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2 116,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 093,60 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 24.03.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 992,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 2 131,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2025, lag der SLI noch bei 1 923,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,14 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,28 Prozent auf 673,00 CHF), Nestlé (+ 0,98 Prozent auf 80,77 CHF), Holcim (+ 0,53 Prozent auf 72,26 CHF), Galderma (+ 0,37 Prozent auf 161,30 CHF) und Schindler (+ 0,36 Prozent auf 277,60 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Lonza (-3,09 Prozent auf 483,70 CHF), Sandoz (-2,17 Prozent auf 63,12 CHF), Kühne + Nagel International (-2,01 Prozent auf 190,45 CHF), Sika (-1,63 Prozent auf 145,10 CHF) und Novartis (-1,51 Prozent auf 114,52 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 383 301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 270,887 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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