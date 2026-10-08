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SLI-Kursentwicklung 08.10.2026 15:58:48

Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Der SLI fällt heute.

Um 15:41 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 2 208,43 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,603 Prozent schwächer bei 2 207,53 Punkten, nach 2 220,92 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 193,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 211,31 Punkten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,349 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 2 265,74 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 2 268,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der SLI noch bei 2 052,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,30 Prozent auf 7 780,00 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 255,80 CHF), Nestlé (+ 1,02 Prozent auf 76,33 CHF), Julius Bär (+ 0,91 Prozent auf 70,72 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 577,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-3,73 Prozent auf 87,72 CHF), Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF), VAT (-1,70 Prozent auf 670,60 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 567,40 CHF) und Sika (-1,29 Prozent auf 171,50 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 723 379 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 7,70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Julius Bär 75,46 0,43% Julius Bär
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Partners Group AG 628,20 -1,32% Partners Group AG
Richemont 180,90 -2,35% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -1,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 183,35 -1,24% Sika AG
Sonova AG 274,10 1,33% Sonova AG
Straumann Holding AG 94,20 -3,52% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 152,70 -0,91% Swiss Re AG
UBS 41,94 -0,90% UBS
VAT 718,20 -2,37% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 617,00 0,23% Zurich Insurance AG (Zürich)

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