Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|SLI-Kursentwicklung
|
08.10.2026 15:58:48
Schwacher Handel in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
Um 15:41 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,56 Prozent auf 2 208,43 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,603 Prozent schwächer bei 2 207,53 Punkten, nach 2 220,92 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 193,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 2 211,31 Punkten.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,349 Prozent. Der SLI verzeichnete vor einem Monat, am 08.09.2026, den Stand von 2 265,74 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 2 268,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der SLI noch bei 2 052,74 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,30 Prozent auf 7 780,00 CHF), Sonova (+ 1,35 Prozent auf 255,80 CHF), Nestlé (+ 1,02 Prozent auf 76,33 CHF), Julius Bär (+ 0,91 Prozent auf 70,72 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,70 Prozent auf 577,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Straumann (-3,73 Prozent auf 87,72 CHF), Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF), VAT (-1,70 Prozent auf 670,60 CHF), Lonza (-1,70 Prozent auf 567,40 CHF) und Sika (-1,29 Prozent auf 171,50 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 723 379 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 7,70 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|32,55
|0,12%
|Julius Bär
|75,46
|0,43%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 310,00
|1,84%
|Lonza AG (N)
|605,20
|-2,39%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,86
|1,27%
|Partners Group AG
|628,20
|-1,32%
|Richemont
|180,90
|-2,35%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|380,00
|-1,46%
|Sika AG
|183,35
|-1,24%
|Sonova AG
|274,10
|1,33%
|Straumann Holding AG
|94,20
|-3,52%
|Swiss Re AG
|152,70
|-0,91%
|UBS
|41,94
|-0,90%
|VAT
|718,20
|-2,37%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|617,00
|0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 196,60
|-1,10%
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