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WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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SIX-Handel im Fokus 30.04.2026 09:29:19

Schwacher Handel in Zürich: SLI sackt zum Start ab

Schwacher Handel in Zürich: SLI sackt zum Start ab

Der SLI gibt am Donnerstag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Donnerstag verliert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,76 Prozent auf 2 070,59 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,838 Prozent tiefer bei 2 068,88 Punkten in den Handel, nach 2 086,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 067,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 072,36 Einheiten.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,63 Prozent. Der SLI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 013,72 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 2 119,82 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 1 960,48 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,74 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swisscom (+ 0,46 Prozent auf 654,00 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 77,24 CHF), SGS SA (+ 0,07 Prozent auf 84,06 CHF), Sonova (+ 0,06 Prozent auf 170,90 CHF) und Roche (+ 0,00 Prozent auf 317,30 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Amrize (-6,52 Prozent auf 42,42 CHF), Partners Group (-1,84 Prozent auf 834,00 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 71,58 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 179,65 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 470 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,695 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,83 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Holcim AG 79,12 1,15% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 199,75 1,91% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 84,48 1,13% Logitech S.A.
Partners Group AG 927,00 0,72% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 347,15 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
SGS SA 92,22 1,99% SGS SA
Sonova AG 186,85 1,63% Sonova AG
Swiss Re AG 137,50 2,19% Swiss Re AG
Swisscom AG 725,00 2,84% Swisscom AG
UBS 37,44 1,49% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 590,00 1,17% Zurich Insurance AG (Zürich)

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