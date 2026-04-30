Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|SIX-Handel im Fokus
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30.04.2026 09:29:19
Schwacher Handel in Zürich: SLI sackt zum Start ab
Am Donnerstag verliert der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,76 Prozent auf 2 070,59 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,838 Prozent tiefer bei 2 068,88 Punkten in den Handel, nach 2 086,37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 067,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 072,36 Einheiten.
SLI auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 1,63 Prozent. Der SLI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 013,72 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Wert von 2 119,82 Punkten. Der SLI verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, den Wert von 1 960,48 Punkten.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,74 Prozent. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im SLI aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swisscom (+ 0,46 Prozent auf 654,00 CHF), Logitech (+ 0,29 Prozent auf 77,24 CHF), SGS SA (+ 0,07 Prozent auf 84,06 CHF), Sonova (+ 0,06 Prozent auf 170,90 CHF) und Roche (+ 0,00 Prozent auf 317,30 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Amrize (-6,52 Prozent auf 42,42 CHF), Partners Group (-1,84 Prozent auf 834,00 CHF), UBS (-1,66 Prozent auf 33,78 CHF), Holcim (-1,43 Prozent auf 71,58 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,24 Prozent auf 179,65 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 470 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 276,695 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SLI-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,83 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|45,83
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|Holcim AG
|79,12
|1,15%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|199,75
|1,91%
|Logitech S.A.
|84,48
|1,13%
|Partners Group AG
|927,00
|0,72%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|347,15
|0,92%
|SGS SA
|92,22
|1,99%
|Sonova AG
|186,85
|1,63%
|Swiss Re AG
|137,50
|2,19%
|Swisscom AG
|725,00
|2,84%
|UBS
|37,44
|1,49%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|590,00
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