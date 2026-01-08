Schwacher Handel in Zürich: SLI schwächer

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,24 Prozent tiefer bei 2 157,38 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,086 Prozent auf 2 160,67 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,53 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 150,06 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 165,75 Zählern.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der SLI bereits um 1,02 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 102,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.10.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 052,74 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 1 961,07 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 2,11 Prozent auf 171,55 CHF), UBS (+ 1,37 Prozent auf 37,87 CHF), Swiss Life (+ 0,98 Prozent auf 910,00 CHF), Novartis (+ 0,76 Prozent auf 114,46 CHF) und Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 593,50 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil ams-OSRAM (-7,03 Prozent auf 8,13 CHF), Adecco SA (-5,22 Prozent auf 22,86 CHF), Logitech (-4,70 Prozent auf 76,60 CHF), Partners Group (-2,95 Prozent auf 1 002,50 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 59,62 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 370 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,084 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ams-OSRAM-Aktie mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at