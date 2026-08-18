Schwacher Handel in Zürich: SLI verliert

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,24 Prozent schwächer bei 2 298,68 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,246 Prozent auf 2 298,59 Punkte an der Kurstafel, nach 2 304,26 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 302,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2 290,29 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 2 298,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SLI auf 2 107,04 Punkte taxiert. Der SLI wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 1 998,99 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,87 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 1,87 Prozent auf 59,98 CHF), Novartis (+ 1,54 Prozent auf 125,30 CHF), Roche (+ 1,12 Prozent auf 360,10 CHF), Sonova (+ 0,92 Prozent auf 241,20 CHF) und Swisscom (+ 0,79 Prozent auf 638,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil VAT (-3,29 Prozent auf 622,80 CHF), Amrize (-3,14 Prozent auf 36,08 CHF), Holcim (-2,61 Prozent auf 69,46 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,55 Prozent auf 80,88 CHF) und Sandoz (-2,00 Prozent auf 73,40 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 229 783 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 300,813 Mrd. Euro heraus.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,48 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,37 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at