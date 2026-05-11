Lindt Aktie
WKN: 870503 / ISIN: CH0010570767
|SLI-Kursverlauf
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11.05.2026 12:27:45
Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag schwächer
Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,28 Prozent auf 2 095,30 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,180 Prozent auf 2 097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 095,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 105,10 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 113,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 976,27 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,59 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,78 Prozent auf 85,80 CHF), Holcim (+ 1,10 Prozent auf 75,12 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 35,31 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,76 Prozent auf 211,20 CHF) und Julius Bär (+ 0,75 Prozent auf 67,14 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swiss Life (-3,16 Prozent auf 851,60 CHF), Richemont (-2,34 Prozent auf 154,70 CHF), Lindt (-2,20 Prozent auf 9 130,00 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 141,15 CHF) und Geberit (-1,60 Prozent auf 515,60 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 007 978 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,96 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|44,54
|-0,16%
|Geberit AG (N)
|555,00
|-0,25%
|Helvetia Baloise Holding AG
|232,20
|0,35%
|Holcim AG
|82,46
|-0,10%
|Julius Bär
|73,12
|0,36%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 220,00
|0,20%
|Logitech S.A.
|88,16
|0,34%
|Richemont
|169,10
|0,36%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|350,93
|0,26%
|Sika AG
|153,65
|0,20%
|Swiss Life AG (N)
|934,40
|0,30%
|Swiss Re AG
|131,70
|0,04%
|UBS
|38,66
|0,52%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|591,60
|0,27%
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|-0,11%