Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich am Mittag schwächer

Der SLI verliert im SIX-Handel um 12:09 Uhr 0,28 Prozent auf 2 095,30 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,180 Prozent auf 2 097,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag heute bei 2 095,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 105,10 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 113,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 976,27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,59 Prozent nach. Bei 2 223,32 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Logitech (+ 1,78 Prozent auf 85,80 CHF), Holcim (+ 1,10 Prozent auf 75,12 CHF), UBS (+ 0,80 Prozent auf 35,31 CHF), Helvetia Baloise (+ 0,76 Prozent auf 211,20 CHF) und Julius Bär (+ 0,75 Prozent auf 67,14 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Swiss Life (-3,16 Prozent auf 851,60 CHF), Richemont (-2,34 Prozent auf 154,70 CHF), Lindt (-2,20 Prozent auf 9 130,00 CHF), Sika (-2,12 Prozent auf 141,15 CHF) und Geberit (-1,60 Prozent auf 515,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 007 978 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 273,982 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,96 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at