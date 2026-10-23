Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich leichter

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,21 Prozent leichter bei 2 325,18 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,076 Prozent fester bei 2 331,75 Punkten in den Handel, nach 2 329,98 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 2 318,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 332,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 1,23 Prozent aufwärts. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 2 247,21 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, einen Stand von 2 259,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der SLI noch bei 2 040,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,10 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Holcim (+ 6,67 Prozent auf 67,84 CHF), Partners Group (+ 2,32 Prozent auf 627,20 CHF), Logitech (+ 1,87 Prozent auf 91,74 CHF), Amrize (+ 1,80 Prozent auf 32,78 CHF) und Schindler (+ 1,78 Prozent auf 298,00 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Richemont (-5,57 Prozent auf 162,85 CHF), Helvetia Baloise (-3,22 Prozent auf 210,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,63 Prozent auf 67,80 CHF), VAT (-1,61 Prozent auf 560,80 CHF) und Julius Bär (-1,35 Prozent auf 67,38 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 2 141 542 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 338,120 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,52 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at