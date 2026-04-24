Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI-Performance im Blick
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24.04.2026 17:58:27
Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich schwächer
Der SLI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,64 Prozent schwächer bei 2 105,69 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,388 Prozent leichter bei 2 110,99 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 119,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 116,66 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 093,60 Zählern.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,58 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, lag der SLI bei 1 992,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 131,64 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, betrug der SLI-Kurs 1 923,81 Punkte.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,11 Prozent nach unten. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 1,48 Prozent auf 81,17 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 72,80 CHF), Galderma (+ 1,03 Prozent auf 162,35 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 669,00 CHF) und Amrize (+ 0,36 Prozent auf 44,64 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Kühne + Nagel International (-4,30 Prozent auf 186,00 CHF), Lonza (-3,87 Prozent auf 479,80 CHF), Novartis (-2,22 Prozent auf 113,70 CHF), Sika (-1,93 Prozent auf 144,65 CHF) und Partners Group (-1,87 Prozent auf 915,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 4 720 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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