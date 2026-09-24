Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Kursentwicklung im Fokus
|
24.09.2026 17:58:24
Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent schwächer bei 2 237,06 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,278 Prozent schwächer bei 2 240,97 Punkten, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 233,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 247,70 Punkten lag.
SLI-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,231 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der SLI bei 2 314,36 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 2 263,67 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 1 969,73 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,00 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
SLI-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 142,10 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 570,00 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 77,94 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 162,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), Partners Group (-5,35 Prozent auf 591,00 CHF), VAT (-2,51 Prozent auf 645,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF) und Holcim (-2,04 Prozent auf 66,32 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 758 288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,799 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
17:58
|Freundlicher Handel: SLI letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
17:58
|Freitagshandel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
24.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite im Minus (finanzen.at)
|
24.09.26
|SPI aktuell: SPI sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
24.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.09.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.09.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.at)
|
24.09.26
|Börse Zürich in Rot: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,14
|-0,61%
|Amrize
|33,34
|2,24%
|Galderma
|173,60
|0,58%
|Holcim AG
|71,38
|0,39%
|Logitech S.A.
|88,74
|1,23%
|Lonza AG (N)
|605,60
|-0,33%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,77
|-0,88%
|Novartis AG
|127,14
|0,65%
|Partners Group AG
|640,20
|1,55%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|383,09
|-1,09%
|Swiss Re AG
|149,50
|-1,12%
|UBS
|43,46
|2,11%
|VAT
|696,80
|1,22%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 245,45
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.