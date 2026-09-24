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Kursentwicklung im Fokus 24.09.2026 17:58:24

Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich schwächer

Der SLI notierte am Donnerstagabend im Minus.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,45 Prozent schwächer bei 2 237,06 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,278 Prozent schwächer bei 2 240,97 Punkten, nach 2 247,21 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 2 233,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 247,70 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,231 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der SLI bei 2 314,36 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 2 263,67 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 24.09.2025, den Wert von 1 969,73 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,00 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 352,31 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SLI-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 142,10 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 570,00 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 77,94 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 162,25 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), Partners Group (-5,35 Prozent auf 591,00 CHF), VAT (-2,51 Prozent auf 645,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF) und Holcim (-2,04 Prozent auf 66,32 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 758 288 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 308,799 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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