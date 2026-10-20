Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|SLI im Fokus
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20.10.2026 09:28:50
Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 09:12 Uhr via SIX 0,16 Prozent tiefer bei 2 302,62 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,130 Prozent schwächer bei 2 303,32 Punkten in den Handel, nach 2 306,32 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Dienstag bei 2 301,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 305,80 Punkten erreichte.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI auf 2 215,38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der SLI noch bei 2 282,80 Punkten. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 2 039,28 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,05 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Alcon (+ 1,72 Prozent auf 55,50 CHF), Roche (+ 1,32 Prozent auf 385,10 CHF), Novartis (+ 0,90 Prozent auf 125,32 CHF), Nestlé (+ 0,74 Prozent auf 83,16 CHF) und Logitech (+ 0,68 Prozent auf 89,00 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-5,19 Prozent auf 70,82 CHF), VAT (-2,84 Prozent auf 602,00 CHF), Julius Bär (-0,94 Prozent auf 69,34 CHF), UBS (-0,59 Prozent auf 38,85 CHF) und Holcim (-0,46 Prozent auf 64,42 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI ist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 425 751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 325,386 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,78 erwartet. Mit 7,44 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Julius Bär
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|76,62
|-4,58%
|Alcon AG
|60,30
|2,34%
|Amrize
|34,57
|2,01%
|Holcim AG
|70,12
|1,18%
|Julius Bär
|75,04
|0,21%
|Logitech S.A.
|97,32
|1,63%
|Nestlé SA (Nestle)
|89,61
|0,83%
|Novartis AG
|136,76
|1,80%
|Partners Group AG
|660,40
|0,64%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|421,68
|3,52%
|Swiss Re AG
|163,90
|1,55%
|UBS
|42,07
|0,26%
|VAT
|653,20
|-1,48%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 316,31
|0,43%
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