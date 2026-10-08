Schwacher Handel in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der SLI bewegt sich am Donnerstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag fällt der SLI um 09:12 Uhr via SIX um 1,00 Prozent auf 2 198,64 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 2 207,53 Zählern und damit 0,603 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2 220,92 Punkte).

Der SLI verzeichnete bei 2 207,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 198,36 Einheiten.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0,791 Prozent nach. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 2 265,74 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Wert von 2 268,15 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 08.10.2025, einen Wert von 2 052,74 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,22 Prozent zu. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Lindt (+ 1,38 Prozent auf 7 710,00 CHF), Sonova (+ 0,63 Prozent auf 254,00 CHF), Swiss Re (+ 0,24 Prozent auf 144,10 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 646,50 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 0,04 Prozent auf 223,50 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-3,36 Prozent auf 88,06 CHF), VAT (-2,11 Prozent auf 667,80 CHF), Richemont (-2,00 Prozent auf 169,15 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 353,90 CHF) und Sika (-1,67 Prozent auf 170,85 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 139 237 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 298,357 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at