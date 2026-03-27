Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Am Freitag fiel der SLI via SIX schlussendlich um 0,75 Prozent auf 1 999,31 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,050 Prozent tiefer bei 2 013,34 Punkten, nach 2 014,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 013,34 Punkte, das Tagestief hingegen 1 991,74 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 3,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der SLI noch bei 2 082,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 7,05 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 128,55 CHF), Lindt (+ 0,64 Prozent auf 10 930,00 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 2 653,00 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 76,37 CHF) und Swiss Life (+ 0,14 Prozent auf 838,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-4,20 Prozent auf 490,70 CHF), Swisscom (-3,88 Prozent auf 668,00 CHF), Logitech (-3,54 Prozent auf 71,98 CHF), Kühne + Nagel International (-2,61 Prozent auf 171,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,14 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 072 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at