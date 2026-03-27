VAT Aktie

VAT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance 27.03.2026 17:58:57

Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende in Rot

Der SLI erlitt am Abend Verluste.

Am Freitag fiel der SLI via SIX schlussendlich um 0,75 Prozent auf 1 999,31 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,050 Prozent tiefer bei 2 013,34 Punkten, nach 2 014,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 013,34 Punkte, das Tagestief hingegen 1 991,74 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 3,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 215,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SLI mit 2 140,82 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der SLI noch bei 2 082,83 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 7,05 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 128,55 CHF), Lindt (+ 0,64 Prozent auf 10 930,00 CHF), Givaudan (+ 0,26 Prozent auf 2 653,00 CHF), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 76,37 CHF) und Swiss Life (+ 0,14 Prozent auf 838,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-4,20 Prozent auf 490,70 CHF), Swisscom (-3,88 Prozent auf 668,00 CHF), Logitech (-3,54 Prozent auf 71,98 CHF), Kühne + Nagel International (-2,61 Prozent auf 171,40 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,32 Prozent auf 63,14 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 072 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 271,247 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VAT

mehr Nachrichten