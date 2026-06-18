Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|SLI-Performance
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18.06.2026 09:28:38
Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone
Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent leichter bei 2 212,98 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,099 Prozent stärker bei 2 216,33 Punkten, nach 2 214,14 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 212,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 217,32 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,039 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 107,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der SLI 2 032,22 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 18.06.2025, mit 1 955,40 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.
SLI-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 69,86 CHF), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,62 CHF), Schindler (+ 1,42 Prozent auf 272,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 86,50 CHF) und Galderma (+ 0,87 Prozent auf 174,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-1,90 Prozent auf 43,99 CHF), Alcon (-1,60 Prozent auf 51,70 CHF), Sonova (-1,31 Prozent auf 195,20 CHF), Nestlé (-1,06 Prozent auf 78,25 CHF) und Logitech (-1,05 Prozent auf 84,92 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 448 793 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 280,135 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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