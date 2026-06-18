Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent leichter bei 2 212,98 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,099 Prozent stärker bei 2 216,33 Punkten, nach 2 214,14 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 212,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 217,32 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,039 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der SLI einen Stand von 2 107,04 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wies der SLI 2 032,22 Punkte auf. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 18.06.2025, mit 1 955,40 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten markiert.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 1,57 Prozent auf 69,86 CHF), UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,62 CHF), Schindler (+ 1,42 Prozent auf 272,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 86,50 CHF) und Galderma (+ 0,87 Prozent auf 174,35 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Amrize (-1,90 Prozent auf 43,99 CHF), Alcon (-1,60 Prozent auf 51,70 CHF), Sonova (-1,31 Prozent auf 195,20 CHF), Nestlé (-1,06 Prozent auf 78,25 CHF) und Logitech (-1,05 Prozent auf 84,92 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 448 793 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 280,135 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at