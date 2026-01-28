Temenos Aktie
WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913
|SLI im Blick
|
28.01.2026 09:30:02
Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot
Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,54 Prozent auf 2 128,16 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,403 Prozent leichter bei 2 131,14 Punkten, nach 2 139,76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 128,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 132,89 Punkten verzeichnete.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,011 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 140,82 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Wert von 2 018,62 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, einen Stand von 2 060,12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,76 Prozent auf 573,80 CHF), VAT (+ 1,64 Prozent auf 531,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 61,94 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,38 Prozent auf 841,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Roche (-2,54 Prozent auf 341,10 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), Sandoz (-1,62 Prozent auf 62,98 CHF) und Julius Bär (-1,46 Prozent auf 66,20 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Logitech-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 177 105 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick
Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
