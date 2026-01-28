Temenos Aktie

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

SLI im Blick 28.01.2026 09:30:02

Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Zürich aktuell.

Der SLI fällt im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,54 Prozent auf 2 128,16 Punkte zurück. In den Handel ging der SLI 0,403 Prozent leichter bei 2 131,14 Punkten, nach 2 139,76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 128,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 132,89 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,011 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, den Wert von 2 140,82 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 28.10.2025, den Wert von 2 018,62 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 28.01.2025, einen Stand von 2 060,12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,06 Prozent abwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 116,01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 2,76 Prozent auf 573,80 CHF), VAT (+ 1,64 Prozent auf 531,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,78 Prozent auf 61,94 CHF), Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 544,60 CHF) und Swiss Life (+ 0,38 Prozent auf 841,20 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Logitech (-4,51 Prozent auf 68,98 CHF), Roche (-2,54 Prozent auf 341,10 CHF), Richemont (-1,77 Prozent auf 150,15 CHF), Sandoz (-1,62 Prozent auf 62,98 CHF) und Julius Bär (-1,46 Prozent auf 66,20 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Logitech-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 177 105 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,041 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,61 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Temenos AG

Analysen zu Temenos AG

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 72,50 8,92% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 23,52 -0,93% Adecco SA
Julius Bär 70,12 0,43% Julius Bär
Logitech S.A. 73,44 1,24% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 584,80 -1,35% Lonza AG (N)
Richemont 161,50 -0,55% Richemont
Roche AG (Genussschein) 347,00 2,57% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 67,26 0,36% Sandoz
Swiss Life AG (N) 927,20 1,31% Swiss Life AG (N)
Temenos AG 74,95 -3,73% Temenos AG
VAT 546,40 -8,17% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 601,40 1,38% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 115,52 0,30%

