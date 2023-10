Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels leichter

Der SLI setzt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,42 Prozent auf 1 697,66 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,665 Prozent schwächer bei 1 693,41 Punkten in den Handel, nach 1 704,75 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 693,38 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1 700,83 Einheiten.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, wies der SLI 1 761,57 Punkte auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 17.07.2023, einen Stand von 1 737,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 575,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,987 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 1 810,36 Punkten. 1 631,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Roche (+ 0,87 Prozent auf 254,35 CHF), Sandoz (+ 0,85 Prozent auf 29,62 CHF), ams (+ 0,65 Prozent auf 3,88 CHF), Richemont (+ 0,61 Prozent auf 106,70 CHF) und Swisscom (+ 0,44 Prozent auf 546,40 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Lonza (-10,14 Prozent auf 382,90 CHF), Geberit (-1,26 Prozent auf 446,60 CHF), Sika (-1,06 Prozent auf 232,50 CHF), Kühne + Nagel International (-1,05 Prozent auf 263,10 CHF) und Swiss Life (-0,73 Prozent auf 574,00 CHF) unter Druck.

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die Sandoz-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 164 975 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 280,822 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2023 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,57 erwartet. Mit 6,55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

