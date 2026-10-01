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SIX-Handel im Blick 01.10.2026 15:58:54

Schwacher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag in Rot

Schwacher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag in Rot

Der SMI zeigt sich heute schwächer.

Um 15:40 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 13 718,51 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,794 Prozent leichter bei 13 720,53 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 13 830,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 796,15 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 620,75 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 2,25 Prozent zurück. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Stand von 14 334,79 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 14 114,00 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 12 360,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,56 Prozent. 14 669,51 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 2,08 Prozent auf 86,18 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 79,84 CHF), Partners Group (+ 0,50 Prozent auf 605,20 CHF), Roche (+ 0,43 Prozent auf 350,60 CHF) und Swiss Re (-0,36 Prozent auf 138,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-3,10 Prozent auf 173,55 CHF), Holcim (-2,58 Prozent auf 64,90 CHF), Sika (-1,85 Prozent auf 180,60 CHF), UBS (-1,79 Prozent auf 39,57 CHF) und Geberit (-1,58 Prozent auf 537,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 361 160 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 293,432 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Geberit AG (N) 575,40 1,48% Geberit AG (N)
Holcim AG 69,76 1,28% Holcim AG
Logitech S.A. 91,50 -0,22% Logitech S.A.
Partners Group AG 636,60 0,09% Partners Group AG
Richemont 186,70 0,35% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 370,57 -0,12% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 194,40 1,67% Sika AG
Swiss Re AG 148,55 0,17% Swiss Re AG
UBS 42,08 -0,45% UBS

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SMI 13 633,87 0,08%

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