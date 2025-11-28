Schwacher Handel in Zürich: SMI am Freitagnachmittag in Rot

Um 15:41 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 12 813,84 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,477 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,071 Prozent leichter bei 12 821,93 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 831,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 846,83 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 799,79 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,960 Prozent zu. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 28.10.2025, einen Stand von 12 360,15 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 28.08.2025, bei 12 219,20 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 28.11.2024, den Stand von 11 709,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 10,24 Prozent. 13 199,05 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Givaudan (+ 1,14 Prozent auf 3 368,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,12 Prozent auf 57,76 CHF), Sika (+ 0,66 Prozent auf 159,10 CHF), Lonza (+ 0,18 Prozent auf 547,80 CHF) und Holcim (+ 0,03 Prozent auf 75,08 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Swisscom (-1,29 Prozent auf 576,00 CHF), Sonova (-0,87 Prozent auf 199,45 CHF), Roche (-0,74 Prozent auf 307,00 CHF), Nestlé (-0,44 Prozent auf 79,57 CHF) und Logitech (-0,42 Prozent auf 90,04 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 162 727 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,946 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at