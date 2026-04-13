Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt Handel in der Verlustzone

Der SMI bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,60 Prozent tiefer bei 13 103,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,695 Prozent auf 13 091,61 Punkte an der Kurstafel, nach 13 183,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13 083,24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 108,61 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, betrug der SMI-Kurs 12 839,27 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, wies der SMI einen Wert von 13 364,73 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 11 239,83 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,08 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 0,37 Prozent auf 862,80 CHF), Swisscom (+ 0,15 Prozent auf 678,50 CHF), Zurich Insurance (+ 0,04 Prozent auf 547,00 CHF), Swiss Life (-0,09 Prozent auf 905,40 CHF) und Nestlé (-0,19 Prozent auf 78,95 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Logitech (-1,84 Prozent auf 71,32 CHF), Richemont (-1,76 Prozent auf 150,65 CHF), Alcon (-1,43 Prozent auf 60,72 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,36 Prozent auf 70,86 CHF) und Lonza (-1,36 Prozent auf 508,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 199 276 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 271,632 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Fokus

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,99 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at