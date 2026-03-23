Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt Montagshandel in der Verlustzone

Der SMI gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Am Montag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 1,66 Prozent tiefer bei 12 116,96 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,477 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1,81 Prozent auf 12 097,52 Punkte an der Kurstafel, nach 12 320,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 093,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 147,10 Zählern.

SMI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 871,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 242,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, wies der SMI einen Wert von 13 075,40 Punkten auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,53 Prozent ein. Bei 14 063,53 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 093,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Richemont (+ 0,08 Prozent auf 130,50 CHF), Swisscom (-0,58 Prozent auf 683,00 CHF), Roche (-1,06 Prozent auf 297,70 CHF), Novartis (-1,12 Prozent auf 114,30 CHF) und Logitech (-1,17 Prozent auf 69,08 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Givaudan (-3,66 Prozent auf 2 580,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,16 Prozent auf 62,42 CHF), Sika (-3,03 Prozent auf 123,05 CHF), Amrize (-2,94 Prozent auf 40,64 CHF) und Holcim (-2,20 Prozent auf 62,26 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 365 736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 262,934 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,10 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at