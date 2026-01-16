Schwacher Handel in Zürich: SMI fällt am Freitagnachmittag zurück

Am Freitag tendiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,58 Prozent leichter bei 13 398,11 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,555 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,213 Prozent leichter bei 13 447,61 Punkten, nach 13 476,32 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 13 386,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 467,70 Punkten lag.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 0,195 Prozent. Vor einem Monat, am 16.12.2025, wurde der SMI mit 13 056,74 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wies der SMI einen Stand von 12 702,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 942,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,14 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 137,81 Punkten.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Geberit (+ 0,82 Prozent auf 616,00 CHF), Partners Group (+ 0,64 Prozent auf 1 097,00 CHF), Roche (+ 0,40 Prozent auf 347,10 CHF), Novartis (+ 0,35 Prozent auf 114,88 CHF) und Swisscom (+ 0,34 Prozent auf 597,00 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Richemont (-4,69 Prozent auf 162,55 CHF), Sika (-2,92 Prozent auf 149,70 CHF), Nestlé (-1,39 Prozent auf 75,46 CHF), Holcim (-1,29 Prozent auf 78,06 CHF) und Logitech (-1,21 Prozent auf 76,68 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 348 726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 294,131 Mrd. Euro den größten Anteil.

SMI-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,07 erwartet. Mit 5,45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie an.

Redaktion finanzen.at