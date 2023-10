Schwacher Handel in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Mittwoch bewegt sich der SMI um 15:41 Uhr via SIX 0,40 Prozent tiefer bei 10 335,34 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,182 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,214 Prozent tiefer bei 10 354,62 Punkten in den Handel, nach 10 376,81 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 10 390,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 319,15 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 0,214 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.09.2023, stand der SMI bei 11 014,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.07.2023, wies der SMI 11 231,41 Punkte auf. Der SMI stand vor einem Jahr, am 25.10.2022, bei 10 773,34 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 5,86 Prozent abwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 616,37 Punkten. Bei 10 251,33 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2,20 Prozent auf 69,68 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 423,80 CHF), UBS (+ 0,71 Prozent auf 21,35 CHF), Swiss Life (+ 0,53 Prozent auf 566,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,31 Prozent auf 97,00 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Lonza (-5,32 Prozent auf 313,30 CHF), Kühne + Nagel International (-3,13 Prozent auf 244,10 CHF), Sika (-3,01 Prozent auf 209,20 CHF), Alcon (-1,86 Prozent auf 64,20 CHF) und Richemont (-1,85 Prozent auf 106,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 267 737 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI hat die Nestlé-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 267,065 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Swiss Re-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 6,43 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

