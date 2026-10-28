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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Kursverlauf 28.10.2026 12:27:23

Schwacher Handel in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein

Der SMI verzeichnet am Mittag Verluste.

Der SMI gibt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent auf 14 490,69 Punkte nach. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,676 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,577 Prozent schwächer bei 14 513,44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 14 597,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 576,71 Punkte, das Tagestief hingegen 14 490,69 Zähler.

SMI-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,127 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 942,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 14 571,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 360,15 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,39 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 72,74 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 641,80 CHF), Swiss Life (+ 0,59 Prozent auf 948,00 CHF), Galderma (+ 0,14 Prozent auf 185,25 CHF) und Richemont (+ 0,06 Prozent auf 164,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-11,03 Prozent auf 81,82 CHF), Sandoz (-3,31 Prozent auf 79,38 CHF), Givaudan (-1,67 Prozent auf 3 878,00 CHF), Roche (-1,60 Prozent auf 392,60 CHF) und Lonza (-1,20 Prozent auf 628,20 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 596 287 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 343,860 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,02 erwartet. Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 7,17 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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ABB (Asea Brown Boveri) 79,00 1,96% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 201,50 0,50% Galderma
Givaudan AG 4 235,00 -0,56% Givaudan AG
Logitech S.A. 91,50 -3,97% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 674,80 -1,92% Lonza AG (N)
Partners Group AG 696,00 1,05% Partners Group AG
Richemont 177,35 -0,17% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 426,75 -0,99% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 86,36 -2,22% Sandoz
Swiss Life AG (N) 1 031,00 1,08% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 163,00 -0,21% Swiss Re AG
UBS 41,72 -1,04% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 550,69 -0,32%

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