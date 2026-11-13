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SIX-Handel im Blick 13.11.2026 17:58:32

Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus

Schwacher Handel in Zürich: SMI liegt schlussendlich im Minus

Der SMI notierte heute im negativen Bereich.

Am Freitag tendierte der SMI via SIX zum Handelsende 0,29 Prozent schwächer bei 15 106,12 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1,730 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,274 Prozent auf 15 107,95 Punkte an der Kurstafel, nach 15 149,43 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 15 037,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 130,68 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 2,16 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 927,52 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 14 475,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 740,91 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 14,03 Prozent. Bei 15 200,17 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Alcon (+ 1,79 Prozent auf 61,36 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 87,72 CHF), Swiss Life (+ 0,93 Prozent auf 994,00 CHF), Zurich Insurance (+ 0,71 Prozent auf 655,40 CHF) und Swiss Re (+ 0,66 Prozent auf 153,05 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-3,80 Prozent auf 169,45 CHF), Sandoz (-2,65 Prozent auf 84,60 CHF), Galderma (-1,54 Prozent auf 191,40 CHF), Sika (-1,01 Prozent auf 191,95 CHF) und Holcim (-0,96 Prozent auf 74,56 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 322 174 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 346,059 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 67,06 3,49% Alcon AG
Galderma 207,50 -0,95% Galderma
Holcim AG 80,66 -0,54% Holcim AG
Nestlé SA (Nestle) 94,59 1,39% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 709,40 -0,11% Partners Group AG
Richemont 183,40 -3,52% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 437,55 0,59% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 91,92 -2,00% Sandoz
Sika AG 207,80 -0,43% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 076,00 1,46% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 165,65 1,22% Swiss Re AG
UBS 43,77 0,18% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 707,60 0,74% Zurich Insurance AG (Zürich)

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