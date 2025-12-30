Swiss Re Aktie
Schwacher Handel in Zürich: SMI notiert zum Start im Minus
Am Dienstag steht der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,10 Prozent im Minus bei 13 227,37 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,532 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,257 Prozent leichter bei 13 206,52 Punkten, nach 13 240,59 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 236,29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 13 206,52 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des SMI
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, den Stand von 12 833,96 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 12 109,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der SMI einen Stand von 11 600,90 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 13,79 Prozent zu Buche. Bei 13 288,66 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im SMI
Die Top-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 0,33 Prozent auf 36,75 CHF), Lonza (+ 0,07 Prozent auf 536,20 CHF), Roche (+ 0,06 Prozent auf 327,90 CHF), Partners Group (+ 0,00 Prozent auf 978,80 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 573,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-0,64 Prozent auf 81,08 CHF), Kühne + Nagel International (-0,61 Prozent auf 170,30 CHF), Richemont (-0,47 Prozent auf 169,80 CHF), Sonova (-0,43 Prozent auf 206,50 CHF) und Nestlé (-0,29 Prozent auf 78,51 CHF).
SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 313 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,586 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SMI-Werte
Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,89 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
