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SMI-Kursverlauf 16.04.2026 17:58:51

Schwacher Handel in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Zürich: SMI schließt in der Verlustzone

Der SMI fiel letztendlich.

Am Donnerstag verbuchte der SMI via SIX zum Handelsende ein Minus in Höhe von 0,35 Prozent auf 13 173,17 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 1,560 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,058 Prozent auf 13 211,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 219,58 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 166,18 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 13 252,12 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,623 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der SMI 12 882,20 Punkte auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 16.01.2026, einen Wert von 13 413,59 Punkten auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2025, den Stand von 11 598,62 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,560 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Punkten.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,52 Prozent auf 78,08 CHF), Sika (+ 1,31 Prozent auf 150,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,65 Prozent auf 184,45 CHF), Swiss Life (+ 0,52 Prozent auf 931,20 CHF) und Partners Group (+ 0,46 Prozent auf 918,20 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Amrize (-1,93 Prozent auf 45,16 CHF), Roche (-1,10 Prozent auf 313,50 CHF), Novartis (-0,78 Prozent auf 117,42 CHF), Geberit (-0,62 Prozent auf 542,00 CHF) und UBS (-0,62 Prozent auf 33,64 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 006 532 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,437 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Titel

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,81 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 48,42 -2,69% Amrize
Geberit AG (N) 587,00 -0,64% Geberit AG (N)
Kühne + Nagel International AG (KN) 198,95 0,23% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 84,06 1,67% Logitech S.A.
Novartis AG 126,62 -1,69% Novartis AG
Partners Group AG 989,80 0,02% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 162,40 0,74% Sika AG
Swiss Life AG (N) 1 005,50 0,20% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 141,85 0,50% Swiss Re AG
UBS 36,37 -0,66% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 604,60 -0,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 173,17 -0,35%

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