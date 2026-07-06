ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Entwicklung
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06.07.2026 17:58:48
Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge
Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 1,04 Prozent leichter bei 14 274,42 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,696 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,013 Prozent auf 14 426,15 Punkte an der Kurstafel, nach 14 424,24 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 14 235,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 464,53 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 13 388,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12 981,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 972,41 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,75 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Swiss Life (+ 1,79 Prozent auf 920,60 CHF), UBS (+ 1,72 Prozent auf 41,90 CHF), Lonza (+ 1,08 Prozent auf 580,40 CHF), Logitech (+ 0,93 Prozent auf 78,10 CHF) und Swiss Re (+ 0,73 Prozent auf 130,65 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Roche (-2,58 Prozent auf 331,80 CHF), Kühne + Nagel International (-2,44 Prozent auf 203,90 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 532,00 CHF), Novartis (-2,20 Prozent auf 125,10 CHF) und Givaudan (-1,57 Prozent auf 3 452,00 CHF).
Die meistgehandelten Aktien im SMI
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 485 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SMI-Titel
Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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