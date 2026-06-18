Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Verluste

Am vierten Tag der Woche zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Donnerstag fiel der SMI via SIX zum Handelsende um 0,36 Prozent auf 13 765,83 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,620 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,133 Prozent auf 13 833,55 Punkte an der Kurstafel, nach 13 815,24 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 836,55 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 743,43 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 0,544 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der SMI einen Stand von 13 240,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der SMI noch bei 12 765,48 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, bei 11 959,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 3,91 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 2,92 Prozent auf 165,50 CHF), UBS (+ 2,65 Prozent auf 41,06 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,73 Prozent auf 86,86 CHF), Richemont (+ 1,73 Prozent auf 185,05 CHF) und Logitech (+ 1,05 Prozent auf 86,72 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-2,68 Prozent auf 319,00 CHF), Novartis (-2,45 Prozent auf 118,04 CHF), Partners Group (-1,99 Prozent auf 699,60 CHF), Kühne + Nagel International (-1,27 Prozent auf 182,70 CHF) und Alcon (-1,22 Prozent auf 51,90 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 10 525 796 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 280,135 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at