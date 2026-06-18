Schwacher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

Der SMI fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,16 Prozent auf 13 793,02 Punkte nach unten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,620 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,133 Prozent auf 13 833,55 Punkte an der Kurstafel, nach 13 815,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13 791,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 13 836,55 Zähler.

SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,348 Prozent zurück. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 13 240,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, lag der SMI noch bei 12 765,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, lag der SMI noch bei 11 959,47 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,12 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell UBS (+ 1,55 Prozent auf 40,62 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,31 Prozent auf 86,50 CHF), Swiss Life (+ 0,05 Prozent auf 875,40 CHF), Givaudan (+ 0,00 Prozent auf 3 176,00 CHF) und Zurich Insurance (-0,07 Prozent auf 575,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Amrize (-1,90 Prozent auf 43,99 CHF), Alcon (-1,60 Prozent auf 51,70 CHF), Nestlé (-1,06 Prozent auf 78,25 CHF), Logitech (-1,05 Prozent auf 84,92 CHF) und Sika (-0,87 Prozent auf 159,40 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 448 793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 280,135 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at