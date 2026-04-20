Schwacher Handel in Zürich: SMI zeigt sich am Montagmittag schwächer

Mit dem SMI geht es am Montag abwärts.

Am Montag notiert der SMI um 12:08 Uhr via SIX 1,40 Prozent tiefer bei 13 238,32 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,583 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 1,40 Prozent leichter bei 13 238,75 Punkten in den Handel, nach 13 426,72 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tageshoch bei 13 269,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 200,18 Punkten lag.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 20.03.2026, lag der SMI-Kurs bei 12 320,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, lag der SMI-Kurs bei 13 169,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, notierte der SMI bei 11 660,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,068 Prozent nach unten. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 0,92 Prozent auf 656,50 CHF), Swiss Re (+ 0,46 Prozent auf 132,15 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,43 Prozent auf 186,45 CHF), Zurich Insurance (+ 0,18 Prozent auf 560,80 CHF) und Swiss Life (-0,04 Prozent auf 939,60 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Amrize (-4,15 Prozent auf 44,09 CHF), Nestlé (-3,04 Prozent auf 76,62 CHF), Holcim (-2,54 Prozent auf 72,16 CHF), Geberit (-2,50 Prozent auf 546,40 CHF) und Sika (-2,32 Prozent auf 153,55 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 181 919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 276,676 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,65 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at