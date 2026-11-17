Am Dienstag gab der SMI via SIX letztendlich um 1,43 Prozent auf 14 976,04 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,735 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,329 Prozent leichter bei 15 142,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 15 192,58 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 14 956,60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 15 159,27 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 14 391,31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14 302,39 Punkten. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 12 597,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 13,05 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15 272,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten erreicht.

SMI-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Givaudan (-0,46 Prozent auf 4 072,00 CHF), Sika (-0,53 Prozent auf 189,30 CHF), Alcon (-0,55 Prozent auf 61,80 CHF), Richemont (-0,57 Prozent auf 172,95 CHF) und Geberit (-0,58 Prozent auf 582,20 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen UBS (-3,34 Prozent auf 39,06 CHF), Logitech (-2,28 Prozent auf 82,26 CHF), Swiss Life (-2,19 Prozent auf 972,00 CHF), Galderma (-2,02 Prozent auf 187,15 CHF) und Sandoz (-1,89 Prozent auf 83,00 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 5 351 142 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 348,470 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Im SMI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at