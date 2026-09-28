Sandoz Aktie

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WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

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Marktbericht 28.09.2026 17:58:53

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben

In Zürich war am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag schloss der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 13 942,91 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,577 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,638 Prozent auf 14 034,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 945,71 Punkten am Vortag.

Bei 13 937,42 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 14 083,11 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 14 399,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, den Wert von 14 172,71 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der SMI einen Stand von 11 929,80 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,25 Prozent aufwärts. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 669,51 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Lonza (+ 2,64 Prozent auf 584,20 CHF), Sika (+ 1,37 Prozent auf 185,60 CHF), Novartis (+ 1,34 Prozent auf 121,40 CHF), Sandoz (+ 1,07 Prozent auf 71,92 CHF) und Swiss Re (+ 0,88 Prozent auf 142,90 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Roche (-1,36 Prozent auf 355,40 CHF), Logitech (-1,36 Prozent auf 82,86 CHF), Givaudan (-0,84 Prozent auf 3 418,00 CHF), UBS (-0,71 Prozent auf 40,51 CHF) und Galderma (-0,61 Prozent auf 162,00 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 160 166 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 303,377 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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22.09.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 84,92 -0,14% ABB (Asea Brown Boveri)
Galderma 172,15 -0,84% Galderma
Givaudan AG 3 634,00 -0,85% Givaudan AG
Logitech S.A. 88,58 0,00% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 617,60 1,98% Lonza AG (N)
Novartis AG 128,58 1,05% Novartis AG
Partners Group AG 636,40 -0,56% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 376,55 -1,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 76,50 1,19% Sandoz
Sika AG 196,70 1,05% Sika AG
Swiss Re AG 151,75 1,40% Swiss Re AG
UBS 42,90 -1,31% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 942,91 -0,02%

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