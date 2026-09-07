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SMI im Fokus 07.09.2026 17:58:47

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer

Am Montagabend zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Zum Handelsschluss bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent tiefer bei 14 279,38 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,655 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 1,13 Prozent leichter bei 14 233,46 Punkten, nach 14 395,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Montag bei 14 350,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 206,65 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der SMI mit 14 544,91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, betrug der SMI-Kurs 13 388,23 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, einen Stand von 12 370,57 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7,79 Prozent zu. Bei 14 669,51 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,59 Prozent auf 79,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,04 Prozent auf 213,50 CHF), Sika (+ 0,73 Prozent auf 193,35 CHF), Nestlé (+ 0,57 Prozent auf 78,76 CHF) und Amrize (+ 0,14 Prozent auf 35,52 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Swiss Re (-3,61 Prozent auf 137,70 CHF), Novartis (-3,18 Prozent auf 125,46 CHF), Logitech (-1,99 Prozent auf 80,68 CHF), Partners Group (-1,91 Prozent auf 666,00 CHF) und Lonza (-1,16 Prozent auf 560,60 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. 2 499 757 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,812 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 37,80 0,19% Amrize
Kühne + Nagel International AG (KN) 226,70 1,02% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 85,80 -2,34% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 593,20 -1,59% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 83,44 0,28% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
Partners Group AG 710,20 -1,44% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 375,61 -0,90% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 205,60 1,23% Sika AG
Swiss Re AG 147,05 -3,07% Swiss Re AG

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SMI 14 279,38 -0,81%

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