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SMI-Kursverlauf 03.09.2026 09:28:52

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart schwächer

Das macht der SMI heute.

Am Donnerstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,09 Prozent schwächer bei 14 350,64 Punkten. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,645 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,042 Prozent auf 14 356,93 Punkte an der Kurstafel, nach 14 362,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 14 364,32 Punkte, das Tagestief hingegen 14 336,81 Zähler.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,202 Prozent. Der SMI stand noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bei 14 371,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der SMI 13 218,32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, wurde der SMI mit 12 200,00 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 8,33 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 14 669,51 Punkten. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,78 Prozent auf 3 262,00 CHF), Roche (+ 0,72 Prozent auf 351,70 CHF), Zurich Insurance (+ 0,61 Prozent auf 597,80 CHF), Swiss Re (+ 0,42 Prozent auf 142,75 CHF) und Amrize (+ 0,35 Prozent auf 34,78 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Richemont (-2,00 Prozent auf 185,75 CHF), Alcon (-1,08 Prozent auf 58,72 CHF), Nestlé (-0,79 Prozent auf 78,01 CHF), UBS (-0,45 Prozent auf 44,44 CHF) und Holcim (-0,25 Prozent auf 70,80 CHF) unter Druck.

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 183 940 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 294,312 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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