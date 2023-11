Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Start leichter

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 10 842,64 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,203 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,060 Prozent auf 10 845,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 851,62 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 10 840,90 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 849,59 Punkten erreichte.

SMI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 1,12 Prozent. Vor einem Monat, am 24.10.2023, stand der SMI noch bei 10 376,81 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2023, verzeichnete der SMI einen Wert von 10 976,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2022, erreichte der SMI einen Wert von 11 157,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 verlor der Index bereits um 1,24 Prozent. Bei 11 616,37 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 251,33 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell Sonova (+ 0,52 Prozent auf 250,40 CHF), Swiss Re (+ 0,29 Prozent auf 102,30 CHF), Holcim (+ 0,29 Prozent auf 63,12 CHF), Swiss Life (+ 0,22 Prozent auf 559,00 CHF) und Novartis (+ 0,17 Prozent auf 86,40 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Richemont (-1,06 Prozent auf 112,35 CHF), Lonza (-0,57 Prozent auf 349,70 CHF), UBS (-0,34 Prozent auf 23,15 CHF), Logitech (-0,29 Prozent auf 74,72 CHF) und Nestlé (-0,24 Prozent auf 100,10 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 115 749 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI nimmt die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,168 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,77 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Swiss Re lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,44 Prozent.

