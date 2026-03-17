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Marktbericht 17.03.2026 09:28:41

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Start mit Abgaben

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Start mit Abgaben

Der SMI fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,09 Prozent leichter bei 12 870,18 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,547 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SMI 0,325 Prozent schwächer bei 12 840,31 Punkten, nach 12 882,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 12 837,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 870,18 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SMI lag vor einem Monat, am 17.02.2026, bei 13 752,84 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 17.12.2025, einen Stand von 13 028,62 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.03.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 058,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 2,85 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 685,18 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 0,83 Prozent auf 43,92 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 130,75 CHF), Swisscom (+ 0,55 Prozent auf 725,00 CHF), Nestlé (+ 0,43 Prozent auf 80,96 CHF) und Partners Group (+ 0,42 Prozent auf 811,40 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Kühne + Nagel International (-1,51 Prozent auf 170,00 CHF), Givaudan (-1,32 Prozent auf 2 776,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,08 Prozent auf 65,72 CHF), Alcon (-0,98 Prozent auf 60,56 CHF) und Geberit (-0,82 Prozent auf 555,20 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 154 755 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 283,189 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,15 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 48,58 -0,39% Amrize
Geberit AG (N) 616,20 -0,58% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 100,00 -0,29% Givaudan AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 188,20 -1,34% Kühne + Nagel International AG (KN)
Nestlé SA (Nestle) 89,35 0,34% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 902,00 0,85% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 322,30 0,50% Roche AG (Genussschein)
Swiss Re AG 146,00 1,64% Swiss Re AG
Swisscom AG 800,00 0,44% Swisscom AG
UBS 32,75 0,80% UBS

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