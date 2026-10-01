Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
|SLI-Performance im Fokus
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01.10.2026 12:27:26
Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,07 Prozent leichter bei 2 207,07 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,695 Prozent schwächer bei 2 215,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 199,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 216,61 Einheiten.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 2,23 Prozent zurück. Der SLI stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 2 294,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 267,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 000,34 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,61 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 0,82 Prozent auf 686,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,57) Prozent auf 84,90 CHF), Straumann (+ 0,26 Prozent auf 91,78 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,09 Prozent auf 220,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,99 Prozent auf 173,75 CHF), Julius Bär (-2,15 Prozent auf 72,68 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Lindt (-2,04 Prozent auf 7 675,00 CHF) und Sandoz (-1,95 Prozent auf 69,48 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 605 862 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
SLI-Fundamentaldaten im Blick
Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Julius Bär
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|87,66
|2,77%
|Amrize
|33,31
|0,63%
|Julius Bär
|78,46
|3,07%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|237,20
|0,08%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 195,00
|0,31%
|Logitech S.A.
|91,82
|0,13%
|Partners Group AG
|642,60
|1,04%
|Richemont
|188,00
|1,05%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|374,12
|0,84%
|Sandoz
|74,74
|2,19%
|Straumann Holding AG
|98,20
|0,37%
|Swiss Re AG
|149,95
|1,11%
|UBS
|42,24
|-0,07%
|VAT
|743,60
|2,17%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 215,24
|0,82%