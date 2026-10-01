Julius Bär Aktie

Julius Bär für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 01.10.2026 12:27:26

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Der SLI bewegt sich heute im Minus.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,07 Prozent leichter bei 2 207,07 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,695 Prozent schwächer bei 2 215,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 199,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 216,61 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 2,23 Prozent zurück. Der SLI stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 2 294,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 267,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 000,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,61 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 0,82 Prozent auf 686,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,57) Prozent auf 84,90 CHF), Straumann (+ 0,26 Prozent auf 91,78 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,09 Prozent auf 220,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,99 Prozent auf 173,75 CHF), Julius Bär (-2,15 Prozent auf 72,68 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Lindt (-2,04 Prozent auf 7 675,00 CHF) und Sandoz (-1,95 Prozent auf 69,48 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 605 862 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Julius Bär

mehr Nachrichten

Analysen zu Julius Bär

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 87,66 2,77% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,31 0,63% Amrize
Julius Bär 78,46 3,07% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 237,20 0,08% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 8 195,00 0,31% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 91,82 0,13% Logitech S.A.
Partners Group AG 642,60 1,04% Partners Group AG
Richemont 188,00 1,05% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 374,12 0,84% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 74,74 2,19% Sandoz
Straumann Holding AG 98,20 0,37% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 149,95 1,11% Swiss Re AG
UBS 42,24 -0,07% UBS
VAT 743,60 2,17% VAT

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 215,24 0,82%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:22 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
10:17 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
10:13 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen