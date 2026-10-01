Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 1,07 Prozent leichter bei 2 207,07 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,695 Prozent schwächer bei 2 215,33 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 199,02 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 216,61 Einheiten.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der SLI bereits um 2,23 Prozent zurück. Der SLI stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 2 294,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der SLI einen Stand von 2 267,21 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 000,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,61 Prozent nach oben. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2 352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit VAT (+ 0,82 Prozent auf 686,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,58 Prozent auf 79,88 CHF), Logitech (+ 0,57) Prozent auf 84,90 CHF), Straumann (+ 0,26 Prozent auf 91,78 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,09 Prozent auf 220,10 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Richemont (-2,99 Prozent auf 173,75 CHF), Julius Bär (-2,15 Prozent auf 72,68 CHF), UBS (-2,11 Prozent auf 39,44 CHF), Lindt (-2,04 Prozent auf 7 675,00 CHF) und Sandoz (-1,95 Prozent auf 69,48 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 605 862 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SLI-Fundamentaldaten im Blick

Unter den SLI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at