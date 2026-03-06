Kühne + Nagel International Aktie

Kühne + Nagel International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 06.03.2026 12:27:05

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Der SLI fällt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,87 Prozent leichter bei 2 092,30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,112 Prozent fester bei 2 112,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 110,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 092,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 113,13 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 3,74 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 154,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 2 094,74 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 06.03.2025, mit 2 116,94 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,73 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. 2 092,09 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Galderma (+ 0,71 Prozent auf 156,00 CHF), Partners Group (+ 0,41 Prozent auf 836,00 CHF), Sonova (+ 0,36 Prozent auf 192,70 CHF), Julius Bär (+ 0,00 Prozent auf 63,56 CHF) und Straumann (+ 0,00 Prozent auf 84,88 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-3,04 Prozent auf 340,80 CHF), VAT (-2,57 Prozent auf 507,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 173,65 CHF), Novartis (-1,62 Prozent auf 122,80 CHF) und Sandoz (-1,52 Prozent auf 63,68 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 042 573 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 315,155 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Nachrichten

Analysen zu Kühne + Nagel International AG (KN)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amrize 50,04 -5,41% Amrize
Galderma 172,00 1,18% Galderma
Julius Bär 69,86 -0,48% Julius Bär
Kühne + Nagel International AG (KN) 192,00 -1,82% Kühne + Nagel International AG (KN)
Novartis AG 137,00 -1,05% Novartis AG
Partners Group AG 911,60 -1,26% Partners Group AG
Roche AG (Genussschein) 341,20 -2,93% Roche AG (Genussschein)
Sandoz 70,48 -1,29% Sandoz
Sonova AG 212,00 -0,33% Sonova AG
Straumann Holding AG 94,42 0,73% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 141,30 -1,40% Swiss Re AG
UBS 33,11 -1,93% UBS
VAT 563,40 -2,19% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 588,80 -0,94% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 078,08 -1,54%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:22 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen