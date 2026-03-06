Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,87 Prozent leichter bei 2 092,30 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,112 Prozent fester bei 2 112,97 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 110,61 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Freitag bei 2 092,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 113,13 Punkten erreichte.

SLI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 3,74 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 154,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Stand von 2 094,74 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 06.03.2025, mit 2 116,94 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,73 Prozent zurück. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. 2 092,09 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Galderma (+ 0,71 Prozent auf 156,00 CHF), Partners Group (+ 0,41 Prozent auf 836,00 CHF), Sonova (+ 0,36 Prozent auf 192,70 CHF), Julius Bär (+ 0,00 Prozent auf 63,56 CHF) und Straumann (+ 0,00 Prozent auf 84,88 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Roche (-3,04 Prozent auf 340,80 CHF), VAT (-2,57 Prozent auf 507,80 CHF), Kühne + Nagel International (-1,86 Prozent auf 173,65 CHF), Novartis (-1,62 Prozent auf 122,80 CHF) und Sandoz (-1,52 Prozent auf 63,68 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1 042 573 Aktien gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 315,155 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at