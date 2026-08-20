Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbericht 20.08.2026 12:27:20

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Der SLI zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 2 298,53 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,053 Prozent stärker bei 2 305,09 Punkten, nach 2 303,88 Punkten am Vortag.

Bei 2 307,15 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 296,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,583 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 2 282,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SLI mit 2 136,99 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 2 023,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 1,27 Prozent auf 573,40 CHF), Sonova (+ 1,16 Prozent auf 244,60 CHF), Givaudan (+ 1,03 Prozent auf 3 226,00 CHF), Schindler (+ 0,94 Prozent auf 256,60 CHF) und Lonza (+ 0,83 Prozent auf 584,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-2,69 Prozent auf 78,14 CHF), Swiss Re (-2,35 Prozent auf 136,85 CHF), Sika (-1,70 Prozent auf 182,00 CHF), VAT (-1,18 Prozent auf 601,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,09 Prozent auf 580,40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 475 860 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,560 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schindler AG (PS)

mehr Nachrichten

Analysen zu Schindler AG (PS)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 180,45 -1,07% Galderma
Geberit AG (N) 610,20 1,40% Geberit AG (N)
Givaudan AG 3 472,00 1,76% Givaudan AG
Logitech S.A. 81,88 -4,99% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 625,40 1,00% Lonza AG (N)
Partners Group AG 764,60 -1,32% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 393,00 -1,14% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 274,80 1,03% Schindler AG (PS)
Sika AG 196,90 -0,48% Sika AG
Sonova AG 259,30 0,39% Sonova AG
Swiss Re AG 147,65 -1,37% Swiss Re AG
UBS 45,56 0,07% UBS
VAT 645,60 -0,68% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 623,80 -0,26% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 298,41 -0,24%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen