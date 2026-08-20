Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Mittag

Der SLI zeigt sich am Donnerstagmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 12:10 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 2 298,53 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der SLI 0,053 Prozent stärker bei 2 305,09 Punkten, nach 2 303,88 Punkten am Vortag.

Bei 2 307,15 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 296,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,583 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 2 282,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wurde der SLI mit 2 136,99 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 2 023,28 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,86 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Geberit (+ 1,27 Prozent auf 573,40 CHF), Sonova (+ 1,16 Prozent auf 244,60 CHF), Givaudan (+ 1,03 Prozent auf 3 226,00 CHF), Schindler (+ 0,94 Prozent auf 256,60 CHF) und Lonza (+ 0,83 Prozent auf 584,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Logitech (-2,69 Prozent auf 78,14 CHF), Swiss Re (-2,35 Prozent auf 136,85 CHF), Sika (-1,70 Prozent auf 182,00 CHF), VAT (-1,18 Prozent auf 601,20 CHF) und Zurich Insurance (-1,09 Prozent auf 580,40 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 475 860 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 307,560 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at