Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Der SLI zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent auf 2 100,45 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,180 Prozent leichter bei 2 097,33 Punkten in den Handel, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 105,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 093,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SLI bei 2 113,00 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SLI bei 1 976,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,35 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 83,26 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 319,70 CHF), Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,22 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,05 Prozent auf 211,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 545,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Life (-3,14 Prozent auf 851,80 CHF), Richemont (-2,71 Prozent auf 154,10 CHF), Lindt (-2,04 Prozent auf 9 145,00 CHF), Geberit (-1,30 Prozent auf 517,20 CHF) und Amrize (-1,24 Prozent auf 40,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 659 845 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 273,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at