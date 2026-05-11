Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 11.05.2026 15:59:07

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Der SLI zeigt sich am ersten Tag der Woche wenig verändert.

Der SLI gibt im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,03 Prozent auf 2 100,45 Punkte nach. Zuvor ging der SLI 0,180 Prozent leichter bei 2 097,33 Punkten in den Handel, nach 2 101,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 105,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 093,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, lag der SLI bei 2 113,00 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 2 152,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, lag der SLI bei 1 976,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,35 Prozent nach. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,51 Prozent auf 83,26 CHF), Roche (+ 1,40 Prozent auf 319,70 CHF), Logitech (+ 1,09 Prozent auf 85,22 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,05 Prozent auf 211,80 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,96 Prozent auf 545,60 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Swiss Life (-3,14 Prozent auf 851,80 CHF), Richemont (-2,71 Prozent auf 154,10 CHF), Lindt (-2,04 Prozent auf 9 145,00 CHF), Geberit (-1,30 Prozent auf 517,20 CHF) und Amrize (-1,24 Prozent auf 40,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 659 845 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 273,982 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 9,96 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Zurich Insurance-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
12:13 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07.05.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
07.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07.05.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 91,08 3,17% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 43,39 -2,73% Amrize
Geberit AG (N) 548,00 -1,51% Geberit AG (N)
Helvetia Baloise Holding AG 232,80 0,61% Helvetia Baloise Holding AG
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 170,00 -0,29% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 88,76 1,02% Logitech S.A.
Richemont 172,15 2,17% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 350,14 0,04% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 920,40 -1,20% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 131,05 -0,46% Swiss Re AG
UBS 39,47 2,63% UBS
Zurich Insurance AG (Zürich) 612,00 3,73% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 106,27 0,54%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegt, legen die Techwerte zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen