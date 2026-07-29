Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Mittag

Der SMI zeigt sich am Mittwochmittag wenig bewegt.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 14 548,08 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,671 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0,296 Prozent stärker bei 14 614,41 Punkten, nach 14 571,33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 519,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 656,05 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,739 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, den Stand von 14 223,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bewegte sich der SMI bei 13 031,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der SMI einen Wert von 11 958,91 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,82 Prozent nach oben. Bei 14 656,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit UBS (+ 3,28 Prozent auf 43,83 CHF), Sika (+ 2,03 Prozent auf 180,60 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,73 Prozent auf 206,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,26 Prozent auf 77,62 CHF) und Lonza (+ 0,21 Prozent auf 561,40 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Logitech (-5,97 Prozent auf 82,56 CHF), Richemont (-1,78 Prozent auf 190,20 CHF), Swiss Re (-1,36 Prozent auf 134,15 CHF), Geberit (-1,16 Prozent auf 526,20 CHF) und Partners Group (-0,92 Prozent auf 687,20 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 947 982 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307,340 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,17 erwartet. Mit 6,67 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at