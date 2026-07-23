Schwacher Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Nachmittag

Am Donnerstag notiert der SMI um 15:41 Uhr via SIX 1,14 Prozent tiefer bei 14 152,50 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,664 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,646 Prozent auf 14 223,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14 315,88 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 245,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14 058,47 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,675 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13 910,70 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, notierte der SMI bei 13 248,06 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 23.07.2025, mit 12 077,07 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,83 Prozent aufwärts. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14 464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

SMI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 3,52 Prozent auf 344,10 CHF), Lonza (+ 1,34 Prozent auf 543,60 CHF), Partners Group (+ 0,51 Prozent auf 675,60 CHF), Swiss Re (+ 0,19 Prozent auf 131,75 CHF) und Logitech (+ 0,00 Prozent auf 85,34 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Nestlé (-7,08 Prozent auf 80,07 CHF), Givaudan (-6,50 Prozent auf 3 163,00 CHF), Sika (-2,19 Prozent auf 154,15 CHF), Richemont (-2,07 Prozent auf 191,35 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,73 Prozent auf 204,40 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 5 101 578 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,567 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,22 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,88 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at